​Tahiti Nui Va’a : Team OPT donne le ton

Tahiti, le 29 mai 2025 – La première étape de la Tahiti Nui Va’a s’est tenue ce jeudi entre Mataiea et Tautira, en passant par le Pari. Entre la puissance des coups de rame et les vagues se fracassant au pied des montagnes, le spectacle était époustouflant. Chez les seniors, Team OPT a survolé la course en franchissant la ligne d’arrivée sous la barre des 4 heures (3 h 59’ 28’’), distançant Shell et EDT.





Le top départ de la 30e édition de la Tahiti Nui Va’a a été donné ce jeudi, à Mataiea, à 8 heures tapantes. Pour le retour de ce tour de l’île aussi emblématique qu’exigeant, 21 équipages seniors, vétérans 40 ans et entreprises se sont présentés sur la ligne de départ, prêts à se lancer à l’assaut des 58 km de la première étape en longeant le récif par le large en direction de Tautira.



Des forces de la nature

Entre l’intensité des coups de rame et le panorama de la Presqu’île où les vagues viennent se fracasser au pied des montagnes verdoyantes, le spectacle était époustouflant. Dès le départ, les équipes phares se sont démarquées. Team OPT a rapidement pris la tête de la course et s’est accroché à la première place, creusant progressivement l’écart avec ses principaux concurrents : Air Tahiti, qui participait en tant qu’entreprise, suivi de Shell et EDT. Ni les changements (amorcés au bout d’une heure d’effort, à la hauteur de Vairao), ni la houle et le vent à l’approche de Teahupo’o n’ont eu raison de la cadence des postiers. Côté Tautira, le surf a donné un nouvel élan aux équipes jusqu’à l’arrivée face à la plage de Tatatua, où les athlètes ont été accueillis par la foule au son des tō’ere. À midi, comme promis.



Chez les seniors, Team OPT s’est donc largement imposé en 3 h 59’ 28’’. “On a effectué le premier changement pour prendre la suite des copains de la première formation, qui avaient bien géré à l’avant. On a créé et maintenu l’écart, avant de se poser dans le surf. On a essayé de pousser sur les vagues et de tout donner jusqu’à la fin”, nous a confié à chaud le capitaine Keith Vernaudon, qui reste concentré sur la suite. “Pour la deuxième étape, l’objectif, ce sera de maintenir cette première place. Rien n’est joué : il ne faut pas se relâcher.”





​Shell et EDT se remobilisent

D’autant que Shell Va’a, en deuxième position, compte bien rattraper ses 2’ 49’’ de retard pour défendre son titre après cette première étape de rodage, comme nous l’a expliqué l’entraineur David Tepava : “C’était un peu dur. On s’est loupé sur les premiers changements et la gestion de course. On a des nouvelles recrues, des nouveaux placements, donc on est obligé de passer par là pour atteindre le summum. Pour la plupart de nos jeunes rameurs, c’est leur première Tahiti Nui, donc on prend des repères. La stratégie pour la suite, c’est de faire comme à l’entraînement, chose qu’on n’a pas su faire aujourd’hui. On va faire en sorte que les deux formations soient homogènes.”



Le défi est aussi de taille pour EDT Va’a. Sur la troisième marche du podium avec 6’ 19’’ d’écart sur Team OPT, l’équipe organisatrice de la course n’a pas dit son dernier mot. “On a eu une grosse houle de face. On a essayé de tenir le choc face aux autres équipes, qui se sont montrées plus fortes. On a limité la casse en faisant de notre mieux. L’objectif, c’est de se maintenir sur le podium en élite et d’essayer de remonter à la deuxième ou première place”, nous a indiqué le capitaine Manoarii Pecheret.



Pas de répit pour les ‘aito. Ce vendredi, place à la deuxième étape entre Tautira et Pirae, à laquelle se joindront les juniors, les seniors femmes et les vétérans 50 ans. Samedi, retour à Mataiea à l’issue de la troisième et ultime étape pour boucler ce tour de Tahiti de 171 km à la force des bras.





Résultats Seniors hommes Team OPT : 3 h 59’ 28’’ Shell Va’a : 4 h 02’ 18’’ EDT Va’a : 4 h 05’ 48’’ Manihi Va’a : 4 h 14’ 58’’ Arue Va’a : 4 h 17’ 32’’ Rurutu Hoe : 4 h 19’ 41’’ Air Tahiti Nui : 4 h 25’ 57’’ Mawii Va’a : 4 h 26’ 01’’ Mahina Hoe : 4 h 35’ 19’’ Heelani Va’a : 4 h 42’ 59’’

Entreprises Team Air Tahiti Va’a : 4 h 00’ 55’’ Vini Va’a : 4 h 12’ 11’’ Banque de Tahiti Va’a : 4 h 20’ 43’’ Ifremer Are Va’a : 4 h 27’ 28’’

Vétérans hommes 40 ans EDT Va’a : 4 h 15’ 14’’ Nunue Va’a : 4 h 17’ 59’’ Paddling Connection : 4 h 20’ 50’’ Mataiea Va’a : 4 h 24’ 20’’ Banque de Polynésie : 4 h 28’ 00’’ Cmit Moana Va’a : 4 h 34’ 06’’ Mahina Hoe : 4 h 35’ 50’’















