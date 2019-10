​Tahiti Infos : 1 500 numéros et l’aventure continue

PAPEETE, 2 octobre 2019 - Tahiti Infos publie aujourd’hui son 1 500e numéro après neuf années d’existence sur le web et sept pour notre quotidien imprimé. Merci à nos lecteurs pour cette fidélité, qui est pour nous leur plus belle preuve de confiance !



Votre quotidien Tahiti Infos publie aujourd’hui son 1 500e numéro. L’aventure a débuté le 30 juin 2010 avec le premier article publié sur le site tahiti-infos.com. Un peu plus de deux ans plus tard, le 6 novembre 2012, le tout premier numéro imprimé de Tahiti Infos était distribué à Tahiti. Un journal de 16 pages entièrement gratuit, en couleurs et publié les lundis, mercredis et vendredis. Il a ensuite fallu attendre le 1er avril 2014 pour voir votre journal s’étoffer avec cinq publications hebdomadaires, puis le 26 juin 2015 pour que la nouvelle rotative du groupe d’Albert Moux permette d’aboutir au format actuel du Tahiti Infos publié à 15 000 exemplaires quotidiens sur 40 à 56 pages avec une diffusion dans la quasi-totalité de l’archipel de la Société.



Nous publions aujourd’hui avec fierté ce 1 500e numéro. Signe que Tahiti Infos s’inscrit dans la durée des journaux d’informations qui ambitionnent de marquer le paysage médiatique local. Notre objectif reste aujourd’hui de travailler en faisant de notre mieux pour continuer à vous informer, à vous donner quotidiennement des clés de compréhension pour détailler et expliquer l’actualité de notre fenua. Vos encouragements sont aujourd’hui une réelle source de motivation. Ils nous rappellent chaque jour que notre seule raison d’exister est celle d’être au service de nos lecteurs.



Tahiti Infos, c’est aujourd’hui 33 000 sujets d’actualité locale publiés depuis ces neuf dernières années et toujours entièrement et gratuitement consultables en ligne. Une étape de plus dans une aventure qui n’est pas prête de s’arrêter. Merci à vous.