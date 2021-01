​Tātā'i : Réparer au lieu de jeter

Alain, répar'acteur



Vous avez été volontaire pour venir réparer les objets ?

"Bien sûr. Je pense que c'est une bonne initiative et il faut qu'on prenne l'habitude de faire durer les choses. C'est l'occasion aussi pour les gens de voir comme cela marche. Pour eux c'est une découverte et puis cela peut leur permettre d'être plus autonomes et de voir qu'en se donnant la peine on y arrive. Et ce qu'il faut espérer c'est que les constructeurs changent de mentalité. Sur certains appareils, on voit que tout a été fait pour qu'on ne puisse pas les démonter, comme des vis bizarres, on n'a jamais l'embout qui va bien, des endroits impossibles d'accès. Il faut que les constructeurs fassent un effort."



Vous n'avez pas l'impression que les objets durent moins longtemps ?

"Manifestement, il n'y a pas une volonté de faire durer les choses. Et c'est peut-être aussi que le consommateur n'est pas suffisamment exigeant et va regarder juste le prix le moins cher sans chercher à savoir si l'appareil va durer dans le temps, si l'appareil va tenir, etc. Et on est aussi un peu responsable de cela. Nous sommes des victimes consentantes."