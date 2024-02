​Sursis pour le voleur récidiviste

Tahiti, le 20 février 2024 – Un homme sans emploi de 29 ans a été jugé en correctionnelle lundi pour avoir recelé un scooter volé. Ce père de famille, qui a expliqué que cela lui avait permis de financer sa consommation d'ice, a été condamné à six mois de prison avec sursis.



Des faits banals révélés de manière “un peu particulière”. Le tribunal correctionnel a jugé, lundi, un récidiviste de 29 ans, qui était poursuivi pour avoir recelé des scooters volés durant un peu plus d'un an. L'affaire avait émergé le 17 février dernier lorsqu'un fonctionnaire de police avait déposé plainte suite au vol de son scooter. Alors qu'il avait également fait un post sur les réseaux sociaux avec la photo de son deux-roues, le policier avait été contacté sur Facebook par un inconnu – le prévenu – qui lui avait expliqué qu'il avait des informations à lui donner sur le vol contre la somme de 10 000 francs. Ignorant que la victime était fonctionnaire de police, l'homme lui avait donné rendez-vous au cimetière de l'Uranie. C'est là qu'il avait été interpellé en possession d'un autre deux-roues volé.



Alors qu'il avait expliqué, lors de sa garde à vue, qu'il n'était pas consommateur d'ice, le jeune homme a assuré à la barre du tribunal lundi qu'il avait recelé cinq scooters volés afin de se payer des doses en expliquant notamment que la revente des pièces détachées d'un deux-roues de type Tweet permettait l'achat d'“une à deux doses” de méthamphétamine. Un trafic “quasiment érigé en mode de vie” pour le procureur de la République qui a rappelé lors de ses réquisitions que le prévenu avait eu un “parcours judiciaire émaillé de condamnations”. Alors que 12 mois de prison dont quatre avec sursis venaient d'être requis contre le receleur, son avocate a demandé au tribunal de prendre en compte les aveux fournis de son client. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné ce père d'un enfant de 15 mois à six mois de sursis en retenant uniquement le vol du scooter du policier.