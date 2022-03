​Succès total du Concert de la Femme

Tahiti, le 21 mars 2022 - Vendredi soir, un public de plus de 300 personnes est venu applaudir les artistes présents sur la scène de la mairie de Pirae, à l'occasion de l'édition 2022 du Concert de la Femme, organisé par le Conservatoire et le club Soroptimist International de Papeete.



C'est une soirée émouvante qui a eu lieu vendredi soir à la mairie de Pirae, où performaient les nombreux artistes qui participaient au Concert de la Femme. Cet événement caritatif est dédié aux femmes polynésiennes du foyer Pu o te Hau, mais l'édition de cette année s'adressait également aux femmes ukrainiennes.



Le public était présent pour rendre honneur aux danseuses et aux musiciens de l'orchestre traditionnel du Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) qui ont ouvert la soirée. S'en est suivi la magnifique prestation de chant lyrique du professeur et ténor Peterson Cowan. Est ensuite monté sur scène le chœur Fenua Voce, composé de douze chanteuses dirigées par Nathalie Villereynier, responsable pédagogique de la section classique au conservatoire. La soirée s'est terminée par le duo Carole et Florent Atem qui ont eux aussi reçu les ovations du public.

Soirées jazz du CAPF

Les prochains rendez-vous du CAPF auront lieu vendredi 25 et samedi 26 mars. Le Big Band de jazz du conservatoire, dirigé par Frédéric Rossini, retrouvera la scène du Petit théâtre, à 19 heures.

