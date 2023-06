​Six voleurs de vanille arrêtés à Taha'a et Raiatea

Tahiti le 2 juin 2023. Ce vendredi , cinq personnes ont été placées en détention provisoire et une a été mise sous contrôle judiciaire après une enquête sur le vol de près d'une demi-tonne de vanille à Taha'a.



Un communiqué du procureur de la République annonçait ce vendredi 2 juin l'arrestation de six personnes qui étaient liées à un vol et un traffic de vanille. En 2022, trois vols portant sur une demi-tonne de vanille étaient commis au préjudice de vaniliculteurs de l'île de Taha'a. La vanille étant la deuxième épice la plus chère au monde, après le safran, ces vols représentaient environ 24 millions de francs. Il apparait que furent dérobés 100 kilos en 2021, 100 kilos dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, 220 kilos dans la nuit du 28 au 29 mai 2022 et 220 kilos dans nuit du 6 au 7 juin 2022.



Les enquêteurs ont alors identifié plusieurs voleurs et receleurs. Ces derniers sont des professionnels de la filière.

Au début de l'année 2023, grâce à l'exploitation de plusieurs renseignements, les enquêteurs identifiaient une personne ayant pu participer à ces faits.

Le parquet de Papeete co-saisissait les enquêteurs de la section de recherche, du groupe interministériel de recherches de Papeete et de la compagnie des Archipels pour poursuivre les investigations.



Une opération judiciaire était initiée le mardi 30 mai 2023. Les gendarmes interpellaient sept individus sur les îles de Taha'a et Raiatea. Cette opération a mobilisé une trentaine de gendarmes pendant quatre jours.

A l'issue de leur garde à vue, six individus ont été déférés devant le parquet ce vendredi 2 juin pour des chefs de vols aggravés, recel de vols aggravés.



5 personnes ont été incarcérées sur réquisition du juge des libertés et de la détention. Une autre a été placée sous contrôle judiciaire. Elles passeront toutes devant le tribunal le 20 juillet prochain sous le régime de la comparution immédiate.

Parmis ces six prévenus, un est en état de récidive et est un acheteur local de la filière.

Les auteurs de ces faits ont entre 24 et 51 ans et encourent une peine d'emprisonnement de 10 ans et une amende de 18 millions de francs, en plus de la confiscation de leurs ac-voirs bancaires.



Depuis quelques années, les prix de la vanille se sont envolés et ont induit de véritables enjeux de sécurité et de stabilité économique pour les producteurs.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 2 Juin 2023 à 13:53 | Lu 2426 fois