​Six grammes d'ice saisis dans une Bible

Tahiti, le 14 septembre 2023 – Un individu a été interpellé dimanche alors qu'il arrivait de Hawaii avec une Bible dans laquelle il avait caché six grammes d'ice.



Ce week-end à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, un homme a été interpellé alors qu'il venait de débarquer d'un vol en provenance de Hawaii. Il était en possession d'une Bible qui contenait six grammes d'ice. Placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de Faa'a, l'individu a été déféré au palais de justice mercredi aux côtés d'un autre homme, considéré comme le commanditaire de l'importation. Après avoir été présentés devant le procureur de la République, ils ont été présentés devant le juge des libertés et de la détention qui a ordonné leur placement en détention provisoire. Ils seront jugés jeudi après-midi en comparution immédiate.