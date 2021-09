​Situation sanitaire maîtrisée aux Marquises

Hausse de la moyenne d'âge des cas actifs



“Lors du PC de crise d’hier, explique Jeanne-Marie Kautai, nous avons pu constater qu’il y a trois semaines la moyenne d’âge des cas actifs se situait entre 8 et 18 ans, il y a une dizaine de jours la moyenne d’âge était passée à 20 ans et aujourd’hui elle se situe entre 34 et 40 ans. Il y a fort à parier que prochainement la moyenne d’âge des cas actifs soit de 50 ans et plus, car nous pensons que les jeunes adultes actuellement atteints risquent de transmettre le virus aux personnes un peu plus âgées vivant dans le même foyer qu’eux. C’est en tous cas l’analyse que les autorités de santé de l’archipel font cette semaine.”



“Au niveau de la courbe épidémique, poursuit la première adjointe, nous sommes actuellement à un plateau. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de pic sur l’ensemble de l’archipel. Notre souhait c’est que la courbe redescende ou tout au moins qu’elle reste sur ce plateau. Il nous faut éviter les pics. C’est pourquoi nous lançons un appel aux jeunes et à ceux qui voudraient se rassembler pour des moments festifs : nous voulons leur dire que ce n’est pas le moment de le faire. Ce qu’il se passe actuellement à Tahiti et à Raiatea nous montre qu’il faut rester vigilant.”



Appel à la responsabilité chez les jeunes



Même si l’archipel des Marquises n’est pas soumis au confinement, le couvre-feu est identique à celui du reste du Pays. Cependant, il y a une douzaine de jours, un groupe de jeunes gens s’était regroupé sur une plage du nord de Nuku Hiva afin d’y passer un week-end festif relayé sur les réseaux sociaux, ce qui avait suscité l’agacement du conseil municipal. Depuis lors, les élus tentent de trouver des solutions pour que les événements de ce type ne se reproduisent pas.



“Nous savons qu’actuellement aux Marquises c’est à travers les adolescents et les jeunes adultes que se transmet le virus dans les familles, car ils sont tentés de sortir et de rencontrer leurs amis en oubliant parfois les gestes barrières. Au niveau de la commune, nous allons prochainement nous déplacer dans les quartiers de Nuku Hiva, par petits groupes avec les guides sanitaires, afin d’informer et de faire de la prévention dans les foyers. Il faut que les gens sachent que s’il devait y avoir un pic épidémique dans les jours ou les semaines à venir, le maire demanderait immédiatement la mise en place d’un confinement strict. Donc pour éviter cela, nous faisons appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun.”