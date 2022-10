​Simple amende pour l'élu Bernard Natua

Tahiti, le 20 octobre 2022 – Le tribunal correctionnel de Papeete a requalifié jeudi les faits de "violences avec arme" reprochés au représentant A Here ia Porinetia, Bernard Natua, en simples "violences", après la rixe entre voisins survenue le 2 novembre 2021 à Rangiroa. L'élu n'écope donc que d'une amende 120 000 Fcfp.



"Le tribunal a restitué la vérité", s'est félicité jeudi matin l'avocat du représentant A Here ia Porinetia, Bernard Natua. Quelques minutes plus tôt, Me Brice Dumas avait écouté avec satisfaction le tribunal correctionnel de Papeete requalifier les faits de "violences avec arme" reprochés à son client après une violente bagarre entre voisins sur le motu du Lagon Vert à Rangiroa le 2 novembre 2021. Si le juge n'a pas fait droit à la demande de "supplément d'information" formulée par l'avocat lors du procès qui s'était déroulé le mois dernier, il a en revanche estimé que l'affaire ne relevait que de simples "violences" passibles d'une contravention de 5e classe. Déjà condamné en 2007 pour menaces de mort et en 2009 pour violences avec armes, le représentant n'écope donc que d'une simple amende de 120 000 Fcfp et devra verser 100 000 Fcfp de préjudice moral à sa victime.



Dans cette affaire, sans autres témoins que les membres des deux familles impliquées dans la bagarre, une rixe avait éclaté au Lagon Vert en fin d'année dernière au motif d'une contestation du tracé d'un géomètre qui devait délimiter la parcelle de Bernard Natua et de son voisin. Selon la famille de la victime, l'élu aurait d'abord frappé son voisin à plusieurs reprises sur la tête avec un coco, puis lui avait assené un coup avec un "paquet de fers à béton". Des accusations correspondant à "l'hématome volumineux" et à la "plaie tranchante" diagnostiqués par le médecin sur le crâne de la victime. Mais des accusations contestées par Bernard Natua, qui ne reconnaissait qu'un seul coup de poing sur la tempe de son voisin et affirmait que celui-ci avait pu s'ouvrir le crâne sur une pierre en tombant. Sans autres témoignages, le tribunal a donc requalifié et évité à l'élu le sursis probatoire qui avait été requis à son encontre.



Rédigé par Garance Colbert et Antoine Samoyeau le Jeudi 20 Octobre 2022 à 09:57 | Lu 1485 fois