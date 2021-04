​Silence radio sur le projet aquacole de Hao

Après Katiu et Makemo, la mission officielle État-Pays débutée mercredi aux Tuamotu s'est poursuivie avec la visite de Taenga, Raroia, Fangatau, Fakahina, Amanu et enfin Hao samedi. Après un accueil traditionnel paumotu à chaque escale, visites et inaugurations se sont enchaînées. L'occasion pour ces atolls de partager leur réalité d'île éloignée.



La délégation est arrivée tôt, jeudi matin, à Taenga. Le nouveau quai a été inauguré avant la visite de l'abri de survie et la centrale électrique, comme dans d'autres atolls, des projets de murs de protection contre la houle ont été évoqués. Direction ensuite Raroia pour l'inauguration de la mairie et du poste de santé, suivies de la visite de la nouvelle centrale électrique. La mission s'est poursuivie à Takume, rejointe dans l'après-midi, après une heure de traversée en speed-boat. les autorités ont participé à plusieurs inaugurations, dont l’école et le quai.



Vendredi matin, c'est à Fangatau que le groupe a été reçu. Une réunion avec le conseil municipal a été l'occasion d'échanger sur les besoins de l’atoll et les projets en cours. Les officiels ont poursuivi par les visites de la centrale pilote de production d’eau par évaporation, de la centrale hybride et du parc à matériel communal.



Le Tahiti Nui a ensuite mis le cap sur Fakahina, où il est arrivé dans l'après-midi. Le village ayant souffert des épisodes de forte houle, la montée des eaux et ses répercussions ont bien sûr fait partie des discussions. Là-bas encore, l'État et le Pays n'ont pu que constater la vétusté de l’abri de survie datant de 1983. Ils ont ensuite visité la centrale hybride de l’île, le hangar technique.



La journée de samedi a débuté sur l'atoll de Amanu, commune associée de Hao. Le nouveau quai a été inauguré, s'en sont suivies les visites de l’abri de survie, la centrale hybride, le chantier de bétonnage de la route et le site d'une éventuelle marina. Le poste de santé, à présent équipé pour la télémédecine, a fait l'objet d'une démonstration en direct, avec le référent médical à Tahiti. Le Tahiti Nui a ensuite pris la direction de Hao, dernière destination de cette mission.



D'après communiqué