Tahiti, le 20 novembre 2025 - Shop Tahiti fête ses 50 ans ce mois-ci. Lancé en 1975, le magasin a depuis fait des petits et s’affirme désormais en place forte du surfwear et du sport sur Tahiti. Son créateur, Robert Tanseau, nous raconte les débuts de cette aventure.





Est-ce que vous pouvez nous parler des débuts de l’aventure Shop Tahiti ?

“Je revenais de mes études à San Francisco en 1972-73 et j'étais revenu avec un diplôme de programmeur informatique. À mon arrivée, il n'y avait pas suffisamment de gros ordinateurs, parce qu'à l'époque, l'informatique n’était pas très développée à Tahiti. Il n'y avait que trois grosses bécanes, le CEA, EDT et la Socredo. Et donc je devais attendre une place. Je ne voulais pas trop attendre sans rien faire et je suis rentré dans une grosse boîte d'importation commerciale, Morgan Wernex. C'est là que j'ai appris l'importation, le commerce en général.”



Ayant appris le métier, vous avez décidé de vous lancer.

“En 1975, avec mes petites économies, je me suis dit que je pouvais lancer un petit surf shop. J’ai ouvert Shop Tahiti. Il est toujours au même emplacement, rue Édouard-Ahnne. Il faisait 40 mètres carrés. Je me suis associé avec l’un des plus gros imprimeurs de tee-shirts, qui avait le local, parce que je ne pouvais pas me payer un local à l'époque.”



Vous vendiez quoi à cette époque ?

“Je voulais innover, on ne vendait que des pareu, des tee-shirts… Le surfwear, même mondialement, était très jeune. Pour preuve, Billabong est né en 1973. Ont suivi Quiksilver, Rip Curl.”



Vous étiez dans l'air du temps, en somme.

“J'étais le précurseur du surfwear avec Shop Tahiti. Les marques internationales ont commencé à surgir, et localement, elles ont voulu travailler avec moi. Un jour, je reçois la visite du fondateur de Quiksilver, qui vient en personne vendre sa marque, fabriquée dans son garage. Il avait quelques échantillons dans un sac qu’il avait fabriqués chez lui. Et on a travaillé ensemble. C’est parti de là. J’ai pu me développer, ouvrir un deuxième magasin, Surfrider, et ensuite on a pris la franchise de Billabong.”



Vous êtes surfeur vous-même ?

“Non, mais je suis très proche du milieu du surf. J'ai fait du windsurf… Mais pour manager, tu n'as pas besoin d'être surfeur. J’ai un hobby pour le sport et j’ai pu côtoyer tous les plus grands surfeurs. Lorsqu'ils venaient à Tahiti, ils avaient un point de chute, c'était Shop Tahiti à l'époque.”



Vous avez bénéficié de l’essor lié à la vague de Teahupo’o aussi.

“Elle n’était pas connue mondialement à l’époque. Puis il y a eu la Gotcha Pro, marque que je vendais. Ensuite, la Billabong Pro dont je suis le franchisé ici. Tous les plus grands surfeurs venaient et on organisait des dédicaces. Les surfeurs m’appelaient ‘the man from Tahiti’.”



Vous en avez sponsorisé aussi.

“Oui, surtout Poto (Vetea David). Il était associé à l'époque avec Hot Buttered HB, qui était une marque que je faisais. La marque australienne et nous-mêmes, nous l’avons épaulé. Il était le premier jeune Polynésien à rentrer dans le circuit.”



Shop Tahiti, maintenant, ça représente quoi ?

“C'est une enseigne. Dans la progression, nous avons trois boutiques de surfwear. Et ensuite, nous nous sommes inscrits plus largement dans le sport. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur de Nike, qui m'a parlé d'un projet, à savoir la distribution de la marque Nike en Polynésie française. Nous avons fait un partenariat exclusif. Aujourd’hui, dans l’ensemble du groupe, ce sont huit sociétés pour près de 50 employés.”



Votre fils, Raimana, est à vos côtés. Il prendra le relais ?

Raimana Tanseau : “Oui. Il y a une dizaine d'années que j'ai intégré le groupe et que j'apprends tous les jours. Mon père délègue tout doucement, mais sûrement.”





Dates clés

Création de Shop Tahiti Surf, rue Édouard-Ahnne, le 26 novembre 1975

Ouverture de Waikiki Beach, rue Jeanne d’Arc : ouverture en 1988 puis transformation en Surfrider au centre Vaima en 1998

Ouverture de Surfwear Outlet, rue Gauguin, en septembre 2011 (cessation d’activité en 2015)

Ouverture de Mana Sport, rue Gauguin, en juin 2019, puis transformation en Surf n’sport, rue Édouard-Ahnne, en août 2025

Ouverture de Vaima Sport, au centre Vaima, le 15 juillet 2002

Ouverture de Billabong, au centre Vaima, le 15 avril 2004

Ouverture de Plaza Sport, au Plaza Faa’a, le 1er décembre 2014

Ouverture de Moana nui sport, au centre Moana Nui de Punaauia, le 1er août 2015

