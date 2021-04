​Shen Gang Shun 1, le navire toxique

Le document relate d'abord l'ensemble des événements survenus depuis l'échouage du navire. A l'origine de l'accident, rappelons que le Shen Gang Shun 1 avait été contraint de faire escale à Tahiti le 15 mars 2020 pour réparer une avarie. Six jours plus tard, le 21 mars, le navire dérivait à la suite d'une nouvelle avarie et s'échouait vers 5h30 du matin au sud-ouest de Arutua. Le capitaine a alors tenté –sans succès– de renflouer le navire “par ses propres moyens”, avant de prendre la décision d'abandonner sur place le bateau de 55 mètres de long.



Une première inspection a été faite le 1er avril. Et c'est à la suite de cette mission d'observation que des clichés de cales pleines de poisson, puis de fuites de carburant, ont circulé sur les réseaux sociaux en suscitant immédiatement la colère des internautes. Courant mai, une première opération d'enlèvement et de dépollution du navire a conduit au pompage de 77 tonnes de gazole marin des cales du Shen Gang Shun 1 et d'une partie des éléments polluants présents sur place tels que des bouteilles de gaz réfrigérant et des batteries. C'est au cours de cette opération qu'une tentative de renflouage avec les remorqueurs Aito Nui et Aito II a finalement échoué.



Ce n'est qu'après la levée des restrictions de voyage anti-Covid, les 8 et 9 août suivant, qu'une nouvelle inspection a été effectuée à bord du navire. Les observations menées à l'époque ont montré que le Shen Gang Shun 1 avait très légèrement bougé sous l'effet de la marée, qu'il ne semblait néanmoins pas avoir subi de dégâts supplémentaires, mais que plusieurs “petites fissures” avaient été découvertes sur sa coque.