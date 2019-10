​Shell et ses outsiders à la Hawaiki Nui Va'a

“On a hâte”



Comment cela s’annonce pour Edt Va’a ?

“Cela s’annonce bien, on a fait nos derniers réglages. On a hâte d’être sur la ligne de départ. Notre préparation s’est très bien passée. On a fait ce qu’il fallait pour ramener chaque rameur à se forme optimale, sans non plus en faire trop. Les dix rameurs et le coach sont plus que soudés et on sait tous ce que l’on a à faire. L’objectif, c’est de donner le meilleur de nous-mêmes jusqu’à Matira et Dieu nous dira quelle sera notre place finale.”



Shell Va’a est favori, cela t’inspire quoi ?

“Il faut accepter, c’est le sport. Depuis presque neuf ans que je suis dans ce club, si on était pas premiers, on était deuxièmes, en huit éditions. Il a fallu accepter qu’il y avait un plus fort que nous l’année dernière. Là, on va redistribuer les cartes et on verra bien ce qu’il se passera. Hawaiki Nui Va’a est avant tout une grande fête du va’a. Fa’ito’ito à tout le monde et que le meilleur gagne.”