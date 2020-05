​Shark feeding à la Vallée blanche ? Enquêtes du Pays

Tahiti, le 26 mai 2020 - Une enquête administrative est menée pour déterminer les causes de l’accident de plongée du 17 mai dernier, sur le site de la Vallée blanche. Une cliente avait été blessée à la jambe lors de ce qui pourrait avoir été une sortie de shark feeding, pratique interdite par le code l’environnement.



Une enquête administrative est ouverte par la Direction de l’Environnement pour préciser les circonstances dans lesquelles une plongeuse a été mordue à la jambe par un requin, le 17 mai dernier, sur le site de la Vallée Blanche au large de Faa’a. L’accident est-il survenu lors d’une sortie commerciale de shark feeding, pratique interdite par la réglementation locale ? Si l’enquête devait le confirmer, le club de plongée s’expose à une condamnation pénale pouvant aller jusqu’à 18 millions de francs d’amende et deux ans d’emprisonnement.



Selon nos confrères de TNTV, les services du Pays ont été informés à la suite d’un signalement de la brigade nautique, alors que le club de plongée avait en principe 48 heures pour déclarer l’incident à la Direction de la jeunesse et des sports. Le service administratif envisage l’ouverture d’une enquête administrative afin de préciser à quel point la plongeuse a été mise en danger lors de cette sortie à la Vallée Blanche. L’accident s’est-il produit sous la responsabilité du club de plongée ou en dehors de la palanquée, comme s’en défend le professionnel ? A la clé de cette autre procédure, ce club de plongée de Pirae risque une sanction administrative pouvant aller jusqu’à une interdiction d’exercer et le retrait de la carte professionnel de son exploitant.