​Septième bleu ciel

Pas trop déçu des résultats de ce soir ?

« En politique ce n'est pas une question de déception, c'est une question de se regarder dans le miroir. Et le vote d'une population c'est comme un miroir, donc on accepte la sanction des électeurs. J'ai mis mon programme en avant et c'est le souhait de la population de reconduire Oscar Temaru à la tête de cette commune donc je l'accepte. Il se trouve aussi que nous avons un certain nombre de personnes qui vont être élus au sein du conseil municipal. (…) Je en suis pas quelqu'un qui use d'une fonction pour empêcher que la commune fonctionne bien au contraire je vais apporter ma contribution. (…)



A votre avis qu'est ce qui a pêché dans ces élections?

« Il y a plein de choses. On m'a dit qu'il y a plus d'un millier de radiations sur la liste électorale de Faa'a. Donc il faudra se pencher là-dessus. Deuxième chose, je crois qu'il y a quand même un effet coronavirus. Je vois par exemple que sur les hauteurs de Pamatai, beaucoup de gens ne sont pas venus voter, le taux de participation est très bas. Manifestement les gens ont pris peur de se mêler à la foule. On sait très bien comment cela se passe ici à Faa'a, les gens ont une très grande proximité et on est très tactile dans la commune de Faa'a. »



Vous pensez que les électeurs de Pamatai Hills auraient voté pour vous ?

« Oui et c'est ce qui se passait dans les autres élections et cela n'a pas été le cas cette fois-ci. Mais je comprends aussi qu'une certaine tranche de la population, ceux qui sont âgés aient envie de se protéger. Je en peux pas leur en vouloir. »