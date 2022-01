​Sept joueurs de Pirae positifs au Covid avant le Mondial des clubs

Tahiti, le 27 janvier 2022 - Sept joueurs de l'AS Pirae, dont cinq titulaires, ont hélas été dépistés positifs au Covid-19 avant leur départ au Mondial des clubs qui se déroulera aux Émirats arabes unis la semaine prochaine. Le club s'organise néanmoins pour tenter de décaler le départ des joueurs positifs.



À quelques heures du départ de l'AS Pirae pour le Mondial des clubs aux Émirats arabes unis, les responsables du club ont annoncé que 7 des 23 joueurs de la délégation, dont 5 titulaires, avaient été dépistés positifs au Covid et ne pourront pas prendre l’avion. "Néanmoins et comme nous l’avons fait depuis le début de cette aventure, nous nous organisons pour trouver des solutions en étroite collaboration avec la Fifa, comme par exemple, décaler le départ des 7 joueurs positifs", indique le club. Ce dernier explique qu'en plus de devoir respecter le protocole sanitaire en vigueur au fenua, il a également respecté le protocole sanitaire du pays de destination finale. "Le créneau que nous avons choisi était le plus éloigné possible, car nous devions présenter un test négatif d’une validité de 48 heures avant la date d’arrivée. Ce variant ne manifestant pas de symptôme, les joueurs n’ont malheureusement pas été en mesure d’anticiper les résultats."



Et le club de l'AS Pirae de préciser que s'il n'a pas réalisé de séries de tests avant le départ, c'est en raison du budget nécessaire aux tests PCR pour une délégation de 35 personnes qui s’élève à 420 000 Fcfp… Compliqué pour une association sportive à but non lucratif "de supporter de telles dépenses, en plus de toutes celles engagées par ailleurs", conclut le club.