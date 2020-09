​Sénatoriales : Les 13 candidatures validées

Tahiti, le 16 septembre 2020 – Le haut-commissariat a validé les 13 candidatures déposées la semaine dernière pour les élections sénatoriales du 27 septembre prochain.



Les 13 candidatures déposées la semaine dernière en vue des élections sénatoriales du 27 septembre prochain ont été validées mercredi par un arrêté du haut-commissaire : Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch sous la liste "Tapura huiraatira Unissons-nous face à la crise", Jacky Bryant et Raïssa Bruneau sous la liste "Heiura Les Verts", Nuihau Laurey et Sylviane Terooatea sans nom de liste, Oscar Temaru et Michel Villar sans nom de liste, Lydia Nouveau et Christian Vernaudon sous la liste "Nati no te hau", et enfin les trois "candidatures isolées" de Paul Bontour, Teriiorai Oopa et Rolfi Chang.



L'élection aura lieu de 8h30 à 11h le 27 septembre au lycée Paul Gauguin à Papeete. En cas de second tour, il se tiendra au même endroit de 15h30 à 17h30. Rappelons que seuls les 728 grands électeurs de la Polynésie française sont amenés à voter : 5 parlementaires, 57 représentants à l'assemblée et 666 délégués des conseils municipaux.