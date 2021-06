​Sanctionnée à Nouméa, l'affaire d'une juge rebelle dépaysée à Papeete

Tahiti, le 8 juin 2021 - Dépaysée en Polynésie française, l’affaire, cossasse, d’une juge de la Cour d’appel de Nouméa sanctionnée par sa hiérarchie a été examinée par le tribunal administratif de Papeete ce mardi.



L’audience relative à l’avertissement reçu par une juge de la Cour d’appel de Nouméa a apporté un éclairage singulier sur le fonctionnement, non pas de la justice mais du Palais de la justice, dans la capitale du Caillou. Sanctionnée d’un avertissement par le premier président de la Cour, une juge contestait la sanction qui n’est pourtant pas considérée comme une sanction disciplinaire. A l’origine de l’avertissement, un double emportement de l’intéressée, pourtant considérée comme dévouée dans l’exercice de ses missions, qui a conduit le chef de Cour à constater un manquement à son devoir de dignité et de loyauté.



En cause, une altercation virulente avec un agent de sécurité du Palais sur un banal problème de stationnement et d’affection de places de parking. L’affaire aurait pu en rester là mais la juge a décidé de passer de mal garée à mal barrée. Dans un courrier adressé au premier président, elle critique violemment le fonctionnement du Palais de justice. Après celui du parking, voilà la juge à l’origine d’un deuxième franchissement de la ligne blanche mais cette fois-ci déontologique. Le rapporteur public ne s’attardera pas sur le ton et le contenu du courrier. Ce dernier justifie à lui seul l’avertissement ainsi prononcé.