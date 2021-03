​Saisie de 40 kg de cannabis et 9,5 millions en espèces

Tahiti, le 29 mars 2021 - Neuf personnes suspectées de participer à un important trafic de cannabis entre les îles de la Société ont été interpellées vendredi, au terme de trois mois d’investigations diligentées dans le cadre d'une enquête préliminaire par les militaires de l’antenne OFAST et de la section de recherches de Papeete.



Les militaires de l’antenne OFAST et de la section de recherches de Papeete, appuyés par l’antenne GIGN de Polynésie française, ont interpellé vendredi neuf personnes suspectées de participer depuis plusieurs années à un réseau de trafic de cannabis de grande ampleur entre les îles de la Société. L’herbe de cannabis était cultivée et conditionnée à Huahine puis acheminée par voie maritime avant d’être écoulée dans l’agglomération de Papeete.

Le coup de filet des militaires de la gendarmerie a permis la saisie de 40 kilos de cannabis séché et conditionné en sachets et en boîtes d’allumettes. La somme de 9,5 millions de Fcfp en numéraire, ainsi que deux véhicules et un bateau pour un montant total estimé à 13,7 millions de Fcfp ont également été saisis. Les suspects sont déférés ce mardi et pourraient être placés en détention provisoire dans la foulée. Ils seront jugés le 27 mai.