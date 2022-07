​Rurutu inaugure sa nouvelle marina

Tahiti, le 21 juillet 2022 - La marina Tai’apiti, à Moerai sur l’île de Rurutu, a été inaugurée jeudi en présence de représentants de l’État et du Pays.



Une délégation État-Pays, conduite par Édouard Fritch et la cheffe de la subdivision administrative des Australes s’est rendue jeudi à Rurutu pour l’inauguration de la nouvelle marina de l’île, à Moerai. La construction de la marina de Rurutu, dont les travaux ont duré 21 mois et sont achevés depuis le 27 juin dernier, a fait l'objet d'un cofinancement par l’État à hauteur de 375,9 millions Fcfp et du Pays, à hauteur de 161,1 millions Fcfp, grâce au dispositif de soutien financier du 3e Instrument Financier (3IF). La marina est située dans l'emprise de l'actuel port et permettra désormais l’entrée du caboteur Tuhaa Pae à quai. Dotée d’une cale de mise à l’eau, sa capacité d'accueil est de 32 bateaux, de type poti marara : cette structure était notamment très attendue par les pêcheurs.



À l’occasion de ce déplacement, Mme Zaplana a tenu à s’entretenir avec les personnels de la brigade de gendarmerie de Rurutu et à visiter la caserne de gendarmerie, suite aux travaux de sécurisation et de mise aux normes réalisés. La Tāvana Hau a poursuivi sa visite de terrain au sein de la commune, au cours de laquelle le commandant de la brigade de gendarmerie de Rurutu a rappelé les priorités de l’unité. En parallèle, la délégation du Pays a procédé à une cérémonie de remise des titres de propriété, pour 9,6 hectares, au profit des habitants de l’île de Rurutu et de remise de clés de Fare OPH.