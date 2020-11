​Rurutu confrontée au problème des déchets

Rurutu, le 23 novembre 2020 – La journée de l'environnement organisée le samedi 13 novembre a une fois encore mis en exergue la problématique des comportements de consommation mais aussi du traitement des déchets. Une association tire la sonnette d'alarme car le ramassage épisodique en bord de route ne résout pas tous les problèmes.



C'est le lot de quasiment toutes les îles de Polynésie française, le traitement des déchets est un problème presque insoluble car trop coûteux. Depuis 1995, la commune de Rurutu organise sa journée annuelle de l’environnement qui mobilise tous les agents communaux, les services administratifs, les établissements éducatifs (l’école primaire, le collège et la MFR), les confessions religieuses et diverses associations, lors d'un grand ramassage des déchets en bord de route, tout autour de l’île. Cette initiative nécessite donc l'implication d'une grande participation de la population, qui selon le maire, Frédéric Riveta, maintient la réputation de propreté de l'île.



La mobilisation du 13 novembre dernier qui a regroupé plusieurs centaines de volontaires a été marquée du sceau des gestes barrières ainsi que du respect de l'environnement. A ce titre, il a fallu être précautionneux pour éviter toute propagation de la fourmi de feu qui gagne inexorablement du terrain ; malheureusement plusieurs des tarodières de l‘ile sont infestées. Le bilan de la journée, dressé en milieu de semaine, fait état de 12 mètres cube de déchets ramassés; un chiffre en baisse par rapport aux trois dernières années selon la mairie. Les participants ont reçu des t-shirts et autres objets publicitaires, offerts par l’EDT et l’OPT de Rurutu, ainsi que les casse-croutes offerts par la commune, les pensions de famille et les commerces.



Si tous les participants s'accordent sur la nécessité de mener une telle opération, cela ne doit pas occulter les problèmes de traitement qui en découlent. A quelques jours de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, certains des habitants s’interrogent, comme Ilona Hurahutia, vice-présidente de l’association Te Aru Ora, une association pour la protection de l’environnement à Rurutu, et éco-sentinelle de l’ile : "Je félicite le maire pour son initiative, et j’applaudis les efforts de la population. Le ramassage des déchets est important, mais il n’est pas l’unique geste à faire pour protéger l’environnement. La nature nous donne tout, la protection de l’environnement est une priorité et devrait se faire chaque jour de l’année, par des gestes simples et par la prise de choix responsables à l’échelle de la commune, mais aussi par chaque individu. Avec l’association nous organisons des ramassages bimensuels de déchets. En début du mois de mars, nous avons récupéré presque 3 mètres cube de déchets en un seul après-midi, juste en longeant le front de mer de Moerai".



Des abus réguliers sont dénoncés par l'association : "Depuis des années nous constatons des sacs entiers d’ordures ménagères, apportés et jetés en contrebas des points de vue de l’île, sur les rochers en bord de mer. Nous avons alerté la commune, nous avons même posé des panneaux, mais ça continue ; il faut sensibiliser la population, la mer n’est pas une poubelle. Ça me fait mal au cœur de voir ceci, surtout car notre ile est si belle".