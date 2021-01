​Rupena Tere, une vie de percussions

À 30 ans, Rupena sort son premier album en format cassette audio avec le groupe Te Ohi Api, avec qui il continue ses prestations musicales dans les hôtels. En 2008, il participe à son premier Heiva de Tahiti avec la troupe Teata Maohi de Haapiti en catégorie Hura Ava Tau et y retourne en 2011 avec le groupe Teata Maohi, toujours de Haapiti. "Je pensais à ce moment-là qu’on savait tout sur la musique et les percussions traditionnelles à Moorea. Mais j’ai réalisé que ceux de Tahiti avaient des connaissances plus avancées et que mon apprentissage n’était pas fini" explique-t-il, avant de faire part de son admiration pour le groupe d’orchestre de Heikura Nui, mené par un certain Iriti Hoto. "J’ai été impressionné de voir ces grands batteurs. Outre leurs connaissances, leur chef de groupe, Iriti, avait une attitude et une façon de gérer sa troupe qui faisait que tous ses danseurs et musiciens le respectaient. On voit moins cela dans les groupes de danse d’aujourd’hui". Celui-ci avoue avoir été un grand fêtard dans sa jeunesse, mais décide de se tourner à un moment donné vers la religion en suivant le conseil de son père, un diacre protestant de Afareaitu. Rupena décide alors de mettre ses connaissances dans la culture polynésienne, en particulier dans la musique, au service de la paroisse de Vaiare, puis, jusqu’à aujourd’hui, dans celle de Afareaitu où il occupe la fonction de président du comité des jeunes. "J’ai aussi beaucoup développé mes savoirs grâce à mon implication dans la paroisse protestante. On apprend sans cesse en pratiquant mais on profite également des enseignements des orometua (pasteur, diacre,…) et de nos ainés. Je vais toujours les voir en cas de besoin car il faut en profiter tant qu’ils sont toujours là" confie-t-il.



C’est avec plus d’expérience et de connaissances que Rupena rejoint le groupe O Tamarii Afareaiu au Heiva de Moorea en 2016 en tant que chef d’orchestre. La troupe gagne notamment cette année-là le titre de meilleur groupe de danse et de meilleur orchestre. Lors du Heiva de Moorea suivant, en 2018, le groupe de Afareaitu confirme son statut en raflant plusieurs titres, dont celui du premier prix en danse ainsi qu’en orchestre création et patrimoine. Avec le Heiva de Moorea qui peine à perdurer, le nouveau défi de O Tamarii Afareaitu sera celui de participer au prochain Heiva de Tahiti. En attendant, Rupena continue à transmettre ses savoirs aux jeunes de l’île sœur.