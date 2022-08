​Revatua, le téléservice du fret maritime

Tahiti, le 17 août 2022 – Le téléservice dématérialisé Revatua est désormais pleinement opérationnel pour faciliter et simplifier l’information des plannings de desserte des îles et la gestion des connaissements de transport maritime en Polynésie.



Le compte-rendu du conseil des ministres annonce la mise en place du téléservice Revatua. L’expédition de marchandises par voie maritime dans les îles nécessite un traitement administratif fastidieux incluant de nombreux déplacements notamment pour le dépôt, la validation la récupération des connaissements papiers et ensuite la vérification et la livraison du fret à quai pour son embarquement à bord des goélettes qui assurent les dessertes dans toute la Polynésie française. En collaboration avec les professionnels (armateurs et chargeurs), le Pays a mis en œuvre un projet d’envergure pour améliorer, faciliter et simplifier l’information des plannings de desserte des îles et la gestion des connaissements de transport maritime. Le téléservice dénommé "Revatua" est une solution dématérialisée pour l’information des plannings de desserte maritime ( www.revatua.gov.pf ) et le traitement administratif du connaissement.Axé principalement sur le traitement dématérialisé sécurisé des connaissements, Revatua transmet les demandes de chargement de fret aux opérateurs maritimes pour les valider sous format numérique comportant un QR code : ce code unique permet de suivre le parcours de la marchandise de l’embarquement jusqu’à la livraison. Son utilisation par les opérateurs maritimes et les chargeurs professionnels implique des changements dans les organisations. Il faut désormais passer d’une gestion du papier à une gestion numérique. Ce projet innovant est un travail complexe tant il impose à tous les partenaires, privés et publics, de repenser les process et sécuriser le traitement des données au bénéfice de la simplification pour tous.

Rédigé par Conseil des ministres le Mercredi 17 Août 2022 à 18:23