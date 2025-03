​Retour du planetarium

Tahiti le 23 mars 2025. Le dôme de l’association ProScience sera installé à partir de lundi dans la salle Muriavai de La Maison de la Culture.





Du 25 au 29/03, trois planétaristes bénévoles, Tehani, Pascal et Jimmy se relaieront pour vous proposer des sessions d’astronomie générale de 50 minutes, pour un public dès l’âge de 6 ans.



Au lendemain d’une éclipse totale de lune, l’association propose de vous rapprocher d’elle, du soleil, de voyager à travers le système solaire, au-delà de notre galaxie et même au gré de vos envies.



Pour vous inscrire aux séances tout-public - sur des horaires hors temps scolaire (800 francs/pers) - veuillez réserver sur ce lien de la billetterie Fenua Moove : https://www.fenuamoove.com/event/planetarium-2/

- Mercredi 26/03 : 12h30, 13h45, 15h00

- Vendredi 28/03 : 14h00, 15h15, 16h30

- Samedi 29/03 : 10h00, 11h15, 12h30



Il est aussi possible de privatiser ou d'inscrire une classe ou pour tout autre projet pédagogique (tout âge et tout niveau) - sur d'autres horaires entre le 25 et le 29 mars - veuillez écrire votre demande par mail sur



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 23 Mars 2025 à 09:42 | Lu 364 fois