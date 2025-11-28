

​Retour de l’ordre de Tahiti Nui ?

Tahiti le 18 décembre 2025. Petite surprise ce jeudi avec la publication par le Centre hospitalier de Polynésie française d’une photo de sa directrice, Hani Teriipaia, portant sur son buste la médaille de l’ordre de Tahiti Nui.





Cet insigne qu’elle a reçu en 2021 alors qu’elle était inspectrice de l'action sanitaire et sociale à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale lui a été remis pour son courage et ses efforts lors de la gestion de la crise Covid.



Hani Teriipaia a été nommée membre du Conseil de l’ordre de Tahiti Nui récemment, ce qui relance l’hypothèse d’un retour de cet insigne abandonné depuis l’arrivée au pouvoir de Moetai Brotherson.



Selon nos informations, la présidence a bien un projet de réactiver la remise d’insignes, mais dans un format différent de ce qui existait, avec des critères connus et des objectifs. Des discussions sur le sujet devraient être menées en 2026.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 18 Décembre 2025 à 16:40




