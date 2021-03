​Reprise de volley à Raiatea

Raiatea, le 10 mars 2021 - Cela faisait cinq longues années que le district de volley-ball de Raiatea n'avait pas organisé de championnat. De fait, mardi soir dans la salle omnisports de Uturoa, ainsi que dans celle de Tumara'a les deux premiers matchs, en femmes et hommes ont été vécus comme un évènement.



La reprise des activités sportives bat son plein sur l'ensemble du territoire. Celle du volley-ball à Raiatea a ceci de particulier que la discipline n'était plus pratiquée de manière officielle depuis cinq ans. Il faut croire que le confinement et l'arrêt de la pratique sportive ont donné des idées de reprise à certains. Ce renouveau de la discipline est donc vécu comme un événement au point que les tavana des trois communes de l'île étaient présents à Uturoa, pour le plaisir, mais aussi pour constater l'application des strictes règles sanitaires, à savoir le huis clos, le port du masque, la distribution de la solution hydroalcoolique et la distanciation, même si Raiatea est “covid-free” depuis quelques jours.



A 19h00, les deux équipes féminines ouvraient le bal avec une forme somme toute, sinon au sommet, en tout cas remarquable pour une aussi longue période sans matchs officiels. On sentait bien que les joueuses avaient hâte d'en découdre d'où les échanges pour le moins vigoureux, très soutenus. À ce jeu, après une bonne heure de match, c'est Opoa qui a remporté une nette victoire par 3 sets à 0.



Après une brève interruption, c'était au tour des hommes des mêmes clubs de s'affronter. Une fois encore, les joueurs ont montré qu'ils avaient su bien se préparer physiquement pour ce championnat en phase aller-retour qui les conduira normalement jusqu'au samedi 10 avril prochain, date à laquelle on connaîtra les noms des championnes et champions de l'île.

Il aura fallu plus d'une heure aussi pour départager les deux équipes. Sacred Family de Uturoa infligeait une défaite sans appel par 3 sets à 0 à Opoa, sauvant ainsi l'honneur des filles et de la commune.



À Tumara'a également se disputait en simultané deux matchs : l’équipe féminine B de Opoa a pris le meilleur, 3 sets à 1, sur Tiare Apetahi avant que les hommes Tiare Apetahi battent Sacred Family B, 3 sets à 0.