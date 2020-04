​Réouverture « progressive » des classes en dehors de Tahiti et Moorea

Tahiti, le 18 avril 2020 – Conséquence des adaptations aux mesures de confinement dans les archipels, la réouverture des écoles et collèges dans les îles exemptes de cas de coronavirus, toutes à l’exception de Tahiti et Moorea, pourra se faire « progressivement » dès la semaine du 20 avril.



Dès jeudi soir, les syndicats d’enseignants ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’en raison des adaptations aux mesures de confinement dans les îles éloignées, la réouverture des écoles et collèges était envisagée dès la semaine du 20 avril. Le président Edouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain ont confirmé l’information vendredi matin, lors de leur allocution commune à la résidence du haut-commissaire. Toutes les îles sont concernées, en dehors de Tahiti et Moorea où se trouvent tous les cas de coronavirus de Polynésie française. Selon les informations transmises par la Direction de l’éducation et des enseignements (DGEE) aux syndicats, la réouverture des établissements scolaires se fera « progressivement » et de manière échelonnée à partir de la semaine du 20 avril, pour qu’une majeure partie des élèves puisse être accueillie le lundi 27 avril prochain dans leurs écoles ou collèges.



Plusieurs conditions sont néanmoins imposées aux établissements scolaires. Les internats resteront fermés et les élèves internes non originaires de l’île ne pourront pas se rendre dans leurs classes, les transports inter-îles étant toujours suspendus. En revanche, les structures éducatives des îles pourront accueillir des élèves qui ne seraient pas scolarisés sur place pour leur permettre de garder un « lien » avec le personnel éducatif. Une façon de favoriser la continuité pédagogique chère à la DGEE. Autre condition, les établissements devront prévoir des mesures de protection et préparer les repas des élèves sur place.