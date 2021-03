​Rencontre avec Karl Chung-Tan, Mister Chic Tahiti

“J’avais hâte que ça finisse après une année de préparation. J’étais confiant car je me suis bien préparé. Je travaillais sur mon élégance, la façon de se tenir et dans la manière de me présenter pendant toute cette aventure, mais en le faisant en même temps dans mon travail”, explique-t-il. Après une épreuve orale réussie, il redoutait tout de même, pendant la soirée de l’élection, le passage en maillot de bain. “Je suis une personne très réservée qui ne montre pas forcément son corps. Heureusement qu’on avait un tricot débardeur”, confie-t-il. Cela est dû en fait à ses complexes d’adolescence qui n’ont pas totalement disparu. “Pendant mes années de lycée, j’étais une personne en surpoids. Je pesais jusqu’à 105 kilos. J’étais complexé”, raconte-t-il avant d’ajouter “J’ai décidé par la suite de changer de vie en devenant végétarien pour une année. L’exigence physique du travail au restaurant m’a aussi aidé à maigrir. Je fais désormais attention à ce que je mange et ce que je bois.”



Le jeune homme compte désormais utiliser son titre de Mister Chic Tahiti pour promouvoir le fenua hors de nos frontières. “Je voudrais être l’ambassadeur de Moorea et de Tahiti et promouvoir notre fenua à l’international. J’aimerais justement le faire lors du prochain concours de Mister Chic France. Je vais leur parler de notre culture, de notre accueil, de nos danses, etc.” déclare-t-il.

Lors de son règne, il compte bien défendre la lutte contre la maltraitance des animaux, en particulier les abandons, un sujet qui lui tient à cœur. “Beaucoup d’animaux sont abandonnés au bord des routes, dans les quartiers, etc. Je vais aller à la rencontre des associations ou des vétérinaires pour essayer justement de trouver des solutions. Il va falloir aussi sensibiliser la population”, ajoute-t-il. Pour l’heure, Karl Chung-Tan remercie le comité organisateur de l’élection et toutes les personnes qui l’ont soutenu, en particulier les habitants de Moorea.