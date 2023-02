​Relaxe pour un plaisancier jugé après avoir percuté une touriste

Tahiti, le 1er février 2023 – Le tribunal correctionnel a relaxé, mardi, un plaisancier de 46 ans qui était poursuivi pour avoir percuté une touriste allemande qui nageait dans le chenal à Moorea. Il a en effet estimé que l'homme n'avait commis aucun manquement.



Un père de famille de 46 ans, inconnu de la justice, a comparu devant le tribunal correctionnel pour répondre de “blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence”. Le 12 septembre 2020 dans le chenal près du quai de Vaiare à Moorea, l'homme avait percuté une touriste allemande qui nageait avec son mari alors qu'il pilotait un hors-bord. La femme, qui avait subi un traumatisme crânien, avait bénéficié de 90 jours d'incapacité totale de travail.



A la barre du tribunal correctionnel mardi, le plaisancier a fermement nié avoir commis un quelconque manquement. “Je venais d'aborder le chenal lorsque j'ai vu deux têtes sortir de l'eau. J'ai tout fait pour éviter la première personne mais l'impact était inévitable”, a-t-il expliqué avant d'affirmer qu'il était “furieux” de se retrouver devant la justice alors que le couple s'était montré “irresponsable”. “Ils ont pris des risques inconsidérés, cela me met hors de moi”, a-t-il renchéri. Face à ces déclarations, l'avocate de la touriste allemande, Me Marie Eftimie, a déploré “l'inhumanité” du plaisancier qui aurait dû être “plus précautionneux”. Pour la défense du père de famille, Me Bruno Loyant a quant à lui affirmé que son client n'avait commis aucune faute. Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé le plaisancier.