​Raivavae, l’île aux santals

Le massacre, car c’en fut un, aboutit, entre 1790 et 1840 à la presque éradication des santals de Hawaii, de 1804 à 1825 des santals des îles Fidji, de 1811 à 1826 des santals des Marquises et de 1825 à 1865 de ceux des Nouvelles-Hébrides et de la Nouvelle-Calédonie.

En Polynésie française, ce sont les Marquises qui payèrent le plus lourd tribut aux santaliers, mais ceux-ci n’épargnèrent pas non plus les Australes, notamment Raivavae et Rapa (dans cette dernière île, il ne restait plus que quatorze pieds il y a quelques années). Et si l’espèce a disparu complètement de Tubuai par exemple, elle a été miraculeusement préservée à Raivavae où le santal pousse sur les motu (îlots, NDLR) avec la même ardeur que les kahaia, les miki miki, les fara ou les naupata. Enfin presque !

Parmi tous ces motu à la flore si spécifique, le "motu piscine" (motu Vaiamanu) est, de loin, le plus visité et le plus fréquenté quotidiennement. Les sites où sont débarqués les touristes, à proximité d’une pointe sableuse faisant face à l’île, ne permettent pas d’observer le moindre plant de santal. Pour cela, il faut marcher environ vingt minutes le long de la plage, côté lagon ; un premier santal est d’abord visible en bord de plage et à partir de ce fanal, il suffit de s’enfoncer un peu sous le couvert végétal pour se retrouver face à de nombreux arbres porteurs ou non de petits fruits rouge grenat à bleu myrtille (en fonction de la saison, même si les santals semblent produire une grande partie de l’année fleurs et fruits).