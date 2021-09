​Raimanutea : Un projet pour les sans-abri

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Les locaux de l’ancien Institut d’insertion médico-éducatif Raimanutea prévoient d’être réhabilités sur les hauteurs de la Mission pour accueillir un centre d’hébergement et de réinsertion sociale pour sans-abri.



Le projet de création d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale pour “personnes en situation d’errance” a été présenté mercredi en conseil des ministres. Il prévoit la réhabilitation des locaux de l’ancien Institut d’insertion médico-éducatif Raimanutea, sur les hauteurs de la Mission. Ainsi, il a été proposé d’optimiser la totalité de la parcelle à l’aide de deux pôles distincts au sein même de cette structure nouvelle : un pôle d’urgence en faveur du traitement des situations d’individus et de familles en grande détresse ; et un pôle d’accompagnement social visant à orienter les personnes accueillies vers l’accès à une vie digne, autonome et responsable.



Cette nouvelle configuration en matière d’hébergement se verra complétée de bureaux administratifs, et de plusieurs espaces collectifs pour la tenue d’ateliers et d’enseignements divers destinés à l’insertion sociale et professionnelle.

Avec l’objectif de rendre les usagers encore plus acteurs de leur vie, un espace de restauration sera équipé d’une cuisine pour la confection des repas sur place. Le partage des tâches prenant appui sur les recettes à réaliser dans le cadre d’une alimentation saine viendra favoriser la socialisation. Le projet de loi du Pays visant à promouvoir l’effort de solidarité par le don des produits invendus permettra de clore ce cercle vertueux.



La nouvelle mouture de ce projet de construction s’inscrit dans la continuité de ce qui existe par ailleurs sur d’autres continents avec des résultats probants quant à la réinsertion des personnes sans-abri. Un cahier des charges précisant l’ensemble de ses modalités a été réalisé, sur la base duquel un partenariat a été initié avec le ministère des Grands Travaux pour le bon déploiement de ce projet.