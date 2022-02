​Rahui Nui : Quatre maires des Australes saluent les annonces de Fritch

Tahiti, le 23 février 2022 – Quatre des cinq tāvana des Australes ont salué mercredi les annonces du président Édouard Fritch au One Ocean Summit à Brest sur la création d'une Aire marine protégée d'un demi-million de km2 et le classement des Australes en réserve de biosphère d'ici 2030. Seul le tāvana de Rurutu, Frédéric Riveta, a refusé de “signer un communiqué rédigé par l'ONG Pew”.



Cinq jours après la visite officielle en grande pompe du président Édouard Fritch et du haut-commissaire Dominique Sorain aux Australes, quatre des cinq tāvana de l'archipel ont diffusé mercredi un communiqué de presse “saluant le lancement du Rahui Nui par le président Edouard Fritch”. Une référence aux annonces du président lors du One Ocean Summit à Brest le 12 février dernier. Sur place, Édouard Fritch avait dépassé les espérances des associations de défense de l'environnement et des populations des îles en matière de protection de la Zone économique exclusive (ZEE) polynésienne. Il avait annoncé deux zones de 500 000 km2 chacune d'aires marines protégées, au sein de l'Aire marine gérée polynésienne, avec le projet baptisé Rahui Nui.



“Le président Edouard Fritch a pris des engagements forts pour la protection des eaux des Australes lors du One Ocean Summit le 12 février 2022. Il a annoncé le lancement du Rahui Nui cette année avec la création d’une nouvelle aire marine protégée de plus de 500 000 km2 au Sud-Est de la ZEE, la protection des zones côtières autour des îles de Polynésie française réservées à la pêche artisanale vivrière, et la finalisation du classement des îles Australes en réserve de biosphère à l’Unesco. Les maires des Australes saluent ces annonces du président, décisives pour l’avenir des eaux des Australes”, indique le communiqué. “Les engagements du président Fritch constituent une reconnaissance du projet Rahui Nui no Tuhaa Pae que nous, les maires des Australes, portons ensemble depuis des années, avec un large soutien de la population des Australes.”



Un communiqué signé par seulement quatre des cinq tāvana des Australes. Le maire de Rurutu et poids lourd de la majorité Tapura, Frédéric Riveta, manquant à l'appel. “Il n'a pas voulu signer le communiqué, mais il est avec nous”, assurait d'abord mercredi matin le tāvana de Rimatara, Artigas Hatitio. Propos confirmés par Frédéric Riveta dans la journée, qui a expliqué partager l'engouement des tāvana des Australes pour ces annonces, mais “refuser de signer un communiqué rédigé par l'ONG Pew”…