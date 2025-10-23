

​Qui seront les champions d’obéissance ?

Tahiti, le 17 novembre 2025 – Organisées par le club canin de Pirae, samedi 29 novembre, les épreuves sportives du championnat d’obéissance de Polynésie seront jugées par le coach de l’équipe de France, Patrice Sicre. Les spectateurs sont les bienvenus.





Avis aux passionnés ! Samedi 29 novembre, le club canin de Pirae organise le championnat d’obéissance sur son terrain situé à proximité du complexe sportif de l’OPT. Cette édition accueillera le juge et coach de l’équipe de France d’obéissance, Patrice Sicre, venu spécialement de l’Hexagone. Les quatre clubs canins du Fenua seront représentés avec le titre de champion de Polynésie d’obéissance à la clé.



Cette discipline sportive allie contrôle, vitesse et précision. “Maître et chien doivent faire preuve d’une parfaite complicité. Les exercices sont exécutés sans contrainte, dans le respect et la bienveillance envers l’animal”, souligne le club organisateur. Afin de préserver les chiens des fortes chaleurs, l’événement débutera à 14h30 et se poursuivra jusqu’en soirée avec des passages dans trois catégories.



Les spectateurs sont les bienvenus pour découvrir la discipline ou soutenir les candidats. L’entrée est gratuite (chiens non autorisés pour ne pas perturber les compétiteurs).

Rédigé par La rédaction le Lundi 17 Novembre 2025 à 14:03 | Lu 447 fois



