​Qui pilote le collectif Nuna'a a ti'a ?

Est-ce que vous n'avez pas, vous même, un parti pris pour le Tavini ?



"Je dis simplement la vérité. Je ne connais pas Mr Fritch mais les réunions auxquelles j'assiste et où il est présent, je trouve que c'est un mec sympa. Je ne pense pas avoir des problèmes pour discuter avec lui. J'ai vu son intervention à la télé, où il disait qu'il ne comprenait pas les objectifs du collectif. On se tient à sa disposition pour le lui expliquer, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'il prenne cela comme un collectif contre lui car ce n'est pas le cas. (…) Après, la politique politicienne je laisse ça aux partis politiques, qu'ils règlent ça entre eux."



Est-ce que le parti indépendantiste intervient dans les décisions du collectif ?



"Non, pas du tout. Et je remercie Oscar Temaru. C'est quelqu'un qui n'a jamais tiré les ficelles. Il s'occupe de son parti, de sa mairie, et il n'essaie jamais de se mêler des décisions prises par les associations, collectifs. Il n'assiste même pas à nos réunions, il n'est jamais présent à nos réunions."



Avez-vous des ambitions électorales pour l'avenir ?



"Personnellement non. Car si je le fais, ça voudra dire qu'on aura raté notre objectif avec le collectif. L'idée c'est de se rassembler. Et à partir du moment où vous vous positionnez sur une liste, vous vous mettez déjà en opposition ou en confrontation avec d'autres personnes. Donc comment faire avancer les choses, si déjà vous vous positionnez contre une personne. Si on me propose d'être sur une liste je refuserais car ce n'est pas mon objectif. (…)"



Pourquoi avez-vous démissionné du bureau du Tavini ?



"Au Tavini, il y a beaucoup de gens biens. Il y a trois personnes pour qui j'ai énormément de respect. Quand je discute avec eux, ils m'apprennent beaucoup de choses et c'est un réel plaisir. Il y a Oscar Temaru, Tony Géros et Vito Maamaatuaiahutapu. (…) Mais après, et c'est peut-être le cas dans tous les partis politiques, il y a des gens qui devraient aider à faire avancer les choses. Je pense que ces personnes pourraient faire plus. Je suis quelqu'un qui a horreur de perdre son temps. Et quand je propose mon aide mais qu'on va te trouver tout un tas d'excuses pour en pas faire avancer les choses, ça m'ennuie. (…)"



Beaucoup de collectifs se sont montés et n'existent plus aujourd'hui… N'avez-vous pas peur de l'effet pétard mouillé ?



"C'est dur de tenir sur la durée. Il faut être motivé, car les gens viennent bénévolement, on ne nous paie pas pour venir. Ce qu'il faut c'est que les gens prennent conscience qu'ils n'y arriveront pas à faire avancer les choses tout seul dans leur coin. Il faut qu'on se rassemble, qu'on discute et voir comment on peut régler les problèmes de chacun. A partir du moment où il monte une association, c'est qu'il s'intéresse à un problème. Il se renseigne et devient "experts" de la thématique (…). Et nous on est là pour les écouter, et voir comment les aider à sensibiliser le plus de monde possible pour éveiller les consciences (…)."