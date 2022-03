​Qui parraine qui en Polynésie

Tahiti, le 21 mars 2022 – Disponible sur le site du Conseil constitutionnel, le détail des 141 parrainages d'élus polynésiens pour la prochaine présidentielle donne 110 signatures pour le Président sortant Emmanuel Macron, soutenu par le Tapura d'Édouard Fritch. Éric Zemmour recueille 13 parrainages, devant Marine Le Pen à 9 et Valérie Pécresse à 7.



Avec 141 parrainages sur 177 possibles, près de 80% des élus polynésiens ont choisi de donner leurs signatures à l'un des douze candidats en lice à la prochaine élection présidentielle. Même si en réalité, seuls six candidats ont reçu des parrainages polynésiens parmi lesquels deux n'en ont reçu qu'un seul. À eux seuls, Emmanuel Macron (110 parrainages), Éric Zemmour (13), Marine Le Pen (9) et Valérie Pécresse (7) totalisent la quasi-totalité de 139 des 141 parrainages polynésiens… Les deux derniers allant à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.



Macron et Fritch en force, Zemmour surprenant



À lui seul, le Président de la République et candidat à un second mandat, Emmanuel Macron, rassemble donc 110 des 141 parrainages avec le soutien quasi-unanime du Tapura. Presque aucun des ténors du parti rouge et blanc ne manquent à l'appel avec les signatures d'Édouard Fritch, Teva Rohfritsch, Gaston Tong Sang ou encore Tearii Alpha… Même le maire de Uturoa, Matahi Brotherson, fait partie des tāvana qui ont apporté leur signature au chef de l'État. Deux exceptions notables cependant. La sénatrice Lana Tetuanui, ouvertement frileuse à l'égard de la Macronie, n'a pas donné de procuration. Et son époux, le maire de Tumara'a et président du Syndicat pour la promotion des communes, Cyril Tetuanui, a donné, comme en 2017, son parrainage à Marine Le Pen. Pour le reste des parrainages apportés au Président de la République, c'est un premier pari gagné pour Édouard Fritch.



Surprenant second candidat parrainé au fenua, Éric Zemmour dépasse Marine Le Pen en décrochant 13 parrainages. On y retrouve les soutiens notables du maire de Makemo apparenté A Here ia Porinetia, Félix Tokoragi, de l'ancien maire de Hiva Oa et élu Tahoera'a à l'assemblée, Etienne Tehaamoana, du maire de Maupiti, Woullingson Raufauore, du maire de Tatakoto et président du syndicat intercommunal des Tuamotu-Gambier, Ernest Teagai, ou encore du maire de Nukutavake, Roland Apa. Du reste, le polémiste d'extrême droite obtient les signatures des maires délégués de Hitia'a o te Ra, Jeanine Terito et Victor Tchoung, et de Taiarapu Est, Ueva Hamblin et Herold Atani.



Le Pen moins en vue



Passée de 34 à 9 parrainages entre 2017 et 2022, Marine Le Pen semble avoir fait les frais d'une plus grande vigilance du Tapura à l'égard des parrainages de ses tāvana. C'est en tout cas l'explication apportée par les relais locaux de la candidate souverainiste, qui bénéficiait au surplus il y a cinq ans du soutien de Gaston Flosse. On le disait, Cyril Tetuanui a apporté son parrainage à Marine Le Pen, imité par les représentants Nicole Sanquer, Nuihau Laurey, James Heaux ou encore Geffry Salmon. Notons que ce dernier a indiqué soutenir Emmanuel Macron, mais avoir apporté son parrainage à la candidate finaliste en 2017 pour lui permettre de décrocher ses 500 signatures.



Soutenue officiellement par Gaston Flosse, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, ne recueille que 7 parrainages. On y retrouve les indéboulonnables du parti orange, tels que Vaitea Le Gayic, Sylviane Terooatea, Teura Tarahu ou encore les maires de Taiarapu-Ouest et Rapa, Tetuanui Hamblin et Tuanainai Narii.



Enfin, pour les deux derniers parrainages uniques, le député Moetai Brotherson s'était déjà expliqué sur son parrainage à Jean-Luc Mélenchon davantage pour le jeu démocratique que par soutien idéologique. Et la dernière petite surprise sur le seul parrainage apporté à Yannick Jadot est l'œuvre de… Teura Iriti ! La maire de Arue et élue non inscrite à l'assemblée apporte sa signature au candidat Europe Écologie-Les Verts, dont le représentant local est évidemment son compagnon de route aux municipales Jacky Bryant.