​Que fait Moetai Brotherson à l’Assemblée nationale ?

PAPEETE, 30 janvier 2019 - Moetai Brotherson joue les vierges effarouchées pour dénoncer la modification de la loi Morin pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires adoptée au mois de décembre dernier.

Mais que fait notre député indépendantiste ? Il ne suit pas les travaux de l’Assemblée nationale sur un sujet aussi sensible ? Il n’avait pas vu le projet d’amendement ? Il n’a pas lu les recommandations de la commission de la loi EROM, dont il est pourtant membre aux côtés de Lana Tetuanui, qui recommandait la modification votée par le Parlement ?

En tant que membre de cette commission, il ne pouvait pas ignorer la méthodologie adoptée par le CIVEN depuis le 14 mai 2018. Une méthodologie qui n’a pas varié avec la modification de la loi en décembre et qui conduit à une accélération des indemnisations.

Pour des intérêts purement politiciens et polémiques, Moetai Brotherson feint d’ignorer ce qu’il savait parfaitement.

C’est vrai que Moetai Brotherson est surtout un expert en com’ pour mettre sa petite personne en scène. Lui, l’indépendantiste, va même jusqu’à parader aux côtés des responsables de l’Etat dans toutes les manifestations. Pour ce qui est de travailler sur des sujets de fond et défendre les intérêts de la Polynésie française, on ne l’a pas encore vu à l’œuvre. Mais sans doute est-il trop débordé par le cumul de ses mandats à l’Assemblée nationale et à l’Assemblée de la Polynésie où il brille surtout par ses absences répétées.