​Quatrième renvoi pour le procès du docteur Théron

Tahiti, le 27 mai 2022 – Le tribunal correctionnel a renvoyé vendredi au 26 août prochain le dossier dans lequel le docteur Théron est poursuivi pour des violences volontaires commises sur un huissier. Un quatrième renvoi qui intervient car le médecin, candidat aux élections législatives, a demandé le respect de la "trêve judiciaire" par la voix de son avocat.



Nouveau renvoi pour le procès du docteur Théron qui devait être jugé en audience de juge unique vendredi pour des violences volontaires commises sur un huissier. En l'absence de l'intéressé, l'un de ses avocats, Me Stanley Cross, a demandé un renvoi en expliquant que son client était candidat aux élections législatives et que le tribunal devait, de ce fait, respecter la "trêve judiciaire". De plus, l'expertise de la victime ordonnée lors de la dernière audience n'a pas encore été effectuée. Le tribunal a donc renvoyé le dossier pour la quatrième fois au 26 août prochain.



Dans cette affaire, le médecin est poursuivi pour avoir agressé un clerc d'huissier le 16 septembre 2021 alors que ce dernier venait lui remettre une convocation devant le conseil de l'ordre des médecins. Suite à la plainte déposée par l'huissier qui avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de huit jours, le docteur Théron avait été convoqué à la gendarmerie pour être entendu sur les faits. Lorsqu'une gendarme était venue lui apporter sa convocation, le médecin l'avait insultée. Notons par ailleurs que le 24 mars dernier, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a condamné le docteur Théron à trois années d'interdiction de pratiquer la médecine dont deux avec sursis. Cette peine a été prononcée en raison de la "gravité des manquements aux règles déontologiques commis" par le praticien.