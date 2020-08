​Quatre journalistes plein d'avenir

"Je viens de Tubuai. J'ai grandi dans les tarodières ou sur un bateau à pêcher (…). A 16 ans, je suis venu à Tahiti pour les études, car il n'y a pas de lycée à Tubuai. On est amené à faire des choix. Quitter notre île, notre famille et toutes les personnes avec qui on a grandi. C'est un choix assez délicat à prendre, mais on doit se battre et affronter notre destin et c'est quelque chose qu'on apprend très jeune chez nous. (…). J'ai fait électrotechnique, Sciences et technologie de l'industrie du développement durable spécialité énergie environnement à Taaone (…).C'est à travers cette formation que j'ai pris goût à aller rencontrer des personnes et à discuter avec elles. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses et je trouve cela fascinant. Après j'ai repris mes études à l'Université de la Polynésie française en histoire-géographie (…). Et après la licence ce concours est arrivé. Je trouve que c'est vraiment l'une des plus belles opportunités que j'ai eu dans ma vie".