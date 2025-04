​Quatre jeunes suivis par la PJJ s’engagent dans un challenge sportif en métropole

Tahiti le 31 mars 2025. Pour la première fois, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) de Polynésie française participe à la 51e édition du Challenge Michelet, une manifestation annuelle de renom organisée par la PJJ en métropole. Cet événement, nommé en hommage à Edmond Michelet, résistant et ancien garde des sceaux, promeut la pratique sportive comme vecteur d’accompagnement pour les adolescents en difficulté sociale et familiale.





Durant une semaine, plus de 300 mineurs accompagnés de près de 170 professionnels s’affronteront lors de six épreuves sportives variées telles que le football, l’athlétisme, le rugby, le basket, le cross et la natation.



Quatre jeunes polynésiens auront l’honneur de représenter le fenua au sein de la délégation de la direction interrégionale Ile-de-France-Outre-mer, du 19 au 23 mai 2025, à Paris-Saclay dans l’Essonne.



Ce challenge s’inscrit dans la continuité des Jeux de 2024, marquant une étape supplémentaire vers les Jeux du Pacifique 2027. Les jeunes auront également l’occasion de rencontrer des athlètes inspirants et de découvrir divers métiers liés à l’animation et au sport, tout en découvrant les richesses historiques et culturelles de la capitale.