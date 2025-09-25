

​Projection, défilé et afterwalk pour la Tahiti Fashion Week

Tahiti, le 14 octobre 2025 - La 11e édition de la Tahiti Fashion Week a lieu jusqu’au 19 octobre. Placée sous le signe de la fête et de l’élégance rétro, elle propose un film documentaire retraçant l'histoire de la Tahiti Fashion Week, l’incontournable défilé des créateurs polynésiens avec concours de mannequins et deux soirées DJ.



Depuis plus de 10 ans, la Tahiti Fashion Week (TFW) invite le public polynésien et international à vivre un rendez-vous qui marie glamour et culture. La 11e édition se déroule jusqu’au 19 octobre avec une programmation festive aux couleurs du Copacabana des années d’or.



Au fil des années, la Tahiti Fashion Week est devenue un moment incontournable du calendrier culturel polynésien. Avec ses défilés, ses créations originales, ses talents émergents et designers confirmés, chaque édition met en lumière l’élégance et la créativité polynésienne. La mode s’inspire des origines et de la culture mā’ohi. Les matières et savoir-faire locaux sont au cœur des créations : perles de Tahiti, nacre, monoï, tissus pāreu, tapa, tressages, teintures végétales…



Bleu, franges et broderies



Les créateurs locaux présentent leurs œuvres lors d’un défilé, temps fort de l’événement. Vous pourrez découvrir à cette occasion Maya B l’atelier, Hinano signature by Alberto V., Gaëlle F., les Sauvages, Aloha ou encore Born in Tahiti. En 2025, une tendance se dessine. Tout en restant discret pour ne pas tout dévoiler, Alberto V qui a lancé le concours de mannequins Marylin Agency et la Tahiti Fashion Week le constate : “Il y a beaucoup de bleu, de franges et de broderies.”



Le défilé permet aussi de découvrir un invité. Cette année c’est au tour de Shona Tāwhiao (Ngāi Te Rangi), artiste, designer et tisserande maorie de présenter son savoir-faire. Depuis plus de 25 ans, elle crée des vêtements tissés contemporains à partir de matériaux et techniques traditionnels, donnant naissance à un style unique, la “Harakeke Couture”. Ses créations ont été présentées lors de défilés de mode : Fashion Weeks (Nouvelle-Zélande, Londres, Malaisie, Fidji, Hong Kong, Melbourne) et ses œuvres exposées à Honolulu, Paris et Londres, et notamment au Metropolitan Museum de New York lors d’une résidence artistique en 2016.



Son influence s’étend également au cinéma et au théâtre : elle a signé les costumes de films et, en 2012, ceux de “The Māori Troilus and Cressida” au Globe Theatre de Londres, une création saluée qui lui a valu le prix de Meilleure costumière de l’année aux Chapman Tripp Theatre Awards. Son travail, intimement lié à son identité, puise dans son héritage maori qu’elle considère comme indissociable de sa pratique. “Être une artiste et une designer maorie influence tout ce que je fais dans mon travail, ma vie et ma famille.” Au-delà de sa carrière, Tāwhiao incarne une figure de la mode contemporaine profondément enracinée dans sa culture, porteuse d’un dialogue entre tradition et modernité.



Le numérique prend le relais



Cette année, pour la première fois, un documentaire retraçant l’histoire de la Tahiti Fashion Week sera diffusé ce mercredi au cinéma Liberty et à la télé (TNTV le 26 octobre), offrant un regard exclusif sur les coulisses et l’évolution de cet événement iconique. Un premier défilé de créations a été filmé pour ce documentaire en août dernier. Au total, une vingtaine de créateurs participent au défilé filmé et au défilé du 17 octobre.



En coulisse, Alberto V explique que l’équipe mise toujours plus sur le numérique. “Tout le monde parle de la nécessité de réduire le papier, nous avons fait le choix de passer toute la communication en numérique.” L’idée du documentaire s’inscrit dans cette démarche. “Grâce à l’agence Pitaya et à Motu Production, 80% de nos contenus sont sur les réseaux.”



Au passage, Alberto V mentionne l’engagement citoyen de la TFW, cette année : “Tous les membres de l’équipe porteront un tee-shirt confectionné spécialement pour l’occasion arborant un message contre la drogue.” L’initiative n’est pas nouvelle. Il y a une dizaine d’années déjà, la TFW avait marqué le coup.



Un tremplin pour une carrière de model



En plus des défilés, l’événement accueille chaque année un concours de mannequin en partenariat avec Brave Model Management. Cette agence internationale se déplace spécialement pour sélectionner de nouveaux talents, leur offrir des tests photos à l’international et jouer le rôle de jury lors du concours. Sont attendus Giorgio Barbieri et Jacopo Conte de l’agence Brave Model Management ainsi que Marilyn Gauthier, fondatrice de l’agence Marilyn Agency.



Plusieurs gagnantes ont saisi l’opportunité pour se lancer à l’international et notamment Tia Wane, Hehrevai Villierme la gagnante 2024 qui travaille à Milan et Layna Douin qui, elle, est à Paris et Milan. Alberto V assure que le concours suscite l’engouement tous les ans. Cette année, onze candidates ont été sélectionnées. Rendez-vous au Royal Tahitien le 17 octobre pour les découvrir.

Programme • 15 octobre à 19 heures : avant-première du film documentaire inédit retraçant l'histoire de la Tahiti Fashion Week au Liberty avec présentation des 12 candidates au concours de mannequins Brave Model Management habillées chacune par un artisan du service de l'Artisanat traditionnel. Un After avec DJ au SurfHouse du Kon Tiki suivra la projection.



• 17 octobre à 19 heures : le grand défilé des créateurs polynésiens avec concours de mannequins.



• 18 octobre à 17 heures : Afterwalk au Reeftop.

Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 14 Octobre 2025 à 19:23




