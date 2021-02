​Prison pour les frères ennemis de Moorea

Tahiti, le 22 février 2021 - Deux frères vivant à Moorea, un retraité de 69 ans et un maraicher de 48 ans, ont comparu devant le tribunal correctionnel lundi pour répondre de violences réciproques. Le 6 février dernier à Papetoai, après une matinée passée à boire -et pour un litige lié aux terres appartenant à leur famille- les deux hommes en étaient venus aux mains. Le plus âgé avait manqué de tuer son frère en lui ouvrant la carotide avec une bouteille cassée. Il a finalement été condamné à 12 mois de prison dont 3 avec sursis. Le petit frère a quant à lui écopé de 2 mois de sursis.



L'affaire de violences réciproques jugée lundi en comparution immédiate aurait pu, tel que l'a fait remarquer à plusieurs reprises la présidente du tribunal correctionnel, se finir devant la cour d'assises. Deux frères habitant à Moorea, un retraité célibataire de 69 ans et un maraicher de 48 ans, comparaissaient pour des violences commises l'un envers l'autre.



La bagarre, à l'issue de laquelle les deux intéressés avaient dû être hospitalisés, s'était déroulée le 6 février vers 11 heures du matin sur un terrain situé à Papetoai. Le retraité, qui avait la garde de cet endroit, avait invité son frère à boire des bières en début de matinée. Après avoir consommé plusieurs obus, les deux hommes s'étaient violemment battus sur fond de litige portant sur les terres appartenant à leur famille. Le retraité, qui voulait "faire taire" son cadet, lui avait mis un coup de poing. Après cette première altercation, les deux hommes s'étaient calmés avant que le conflit ne reprenne de plus belle. Si les deux belligérants ont depuis reconnu avoir chacun porté des coups à l'autre, l'homme de 69 ans avait cassé un obus de bière sur la tête de son frère avant de lui ouvrir la carotide sur quatre centimètres avec le tesson de bouteille.



Témoignage à charge



Tous deux hospitalisés après cette bagarre, les deux hommes avaient été déférés devant le procureur de la République quelques jours plus tard et renvoyés en correctionnelle. Ils ont donc été présentés en comparution immédiate lundi. Sans s'adresser un seul un regard, les deux frères ont livré à la barre des versions légèrement discordantes qui ont cependant laissé transparaître l'animosité qui semble les animer depuis fort longtemps. Le prévenu de 69 ans a ainsi expliqué que son frère l'avait étranglé et que c'était pour cette raison qu'il lui avait cassé la bouteille sur la tête. Confronté au témoignage de son voisin qui l'avait ensuite vu se servir d'une partie de la bouteille pour blesser son frère à la carotide, l'homme a conservé le même axe de défense. De son côté, le jeune frère a reconnu deux coups de poing, portés car il avait eu "peur pour sa vie".



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a déploré le "conflit ancien et ancré" de la "relation néfaste des deux frères" en relevant cependant des "situations différentes". Neuf mois de prison assortis du maintien en détention ont été requis contre le retraité en raison de sa "dangerosité avérée". Cinq mois de sursis ont été demandés contre son frère.



Comme l'on pouvait s'y attendre, l'avocate du maraicher, Me Da Silveira, a demandé la relaxe en plaidant la légitime défense pour son client qui a "quand même cru qu'il allait mourir" le jour des faits. En défense pour le sexagénaire, Me Armour Lazzari a soutenu que des soins destinés à soigner la dépendance à l'alcool de son client seraient bien plus efficaces pour ce dernier qu'un séjour prolongé en détention. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le retraité à 12 mois de prison dont 3 avec sursis et le maraicher à 2 mois de sursis.