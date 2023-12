​Prison ferme pour le couple violent

Tahiti, le 22 décembre 2023 – Un jeune couple a été présenté en comparution immédiate jeudi pour répondre de violences réciproques. La prévenue, déjà condamnée à de multiples reprises a écopé de 14 mois de prison ferme. Son compagnon, qui lui avait cassé une dent, s'est quant à lui vu infliger une peine de huit mois de prison ferme.



Le tribunal correctionnel s'est penché jeudi sur la situation d'un homme de 30 ans et de sa compagne de 27 ans qui étaient tous les deux jugés en état de récidive légale pour des violences réciproques. Le 25 novembre dernier, c'est la prévenue qui avait contacté les gendarmes en expliquant que son mari l'avait frappée à plusieurs reprises. Arrivés au domicile du couple, les militaires avaient constaté que la jeune femme présentait des traces de coups et une dent cassée. Mais ils avaient également relevé que le mari présentait lui aussi des blessures au visage. Placés en garde à vue, l'homme et la femme avaient reconnu les faits en ayant cependant beaucoup de mal à expliquer la raison initiale de leur dispute.



Face au tribunal jeudi et alors qu'ils sont détenus dans le cadre de cette affaire depuis un mois, les deux prévenus ont légèrement modifié leur version. L'homme a ainsi affirmé que sa compagne n'avait fait que se défendre. Cette dernière a quant à elle expliqué qu'ils s'étaient disputés car son tāne avait bu et qu'elle souhaitait l'empêcher de fumer du paka, une chose qu'il n'aurait pas supporté. Le tribunal a ensuite abordé la personnalité des deux mis en cause en revenant notamment sur le casier judiciaire de la jeune femme, déjà condamnée à sept reprises ces dernières années pour abus de confiance sur personne vulnérable, vol aggravé et falsification de chèques.



“Blanche colombe”



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a justement tenu à insister sur les antécédents judiciaires de la prévenue en affirmant que si son mari essayait d'“endosser toute la responsabilité des faits”, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du dossier que la femme avait eu une “volonté manifeste de s'en prendre à lui”. Le représentant du ministère public a finalement requis un an de prison ferme à l'encontre du mari et six mois ferme contre sa femme.



Première avocate de la défense à prendre la parole pour la prévenue, Me Sarah Da Silveira a assuré que sa cliente, victime de violences depuis des années, avait frappé son compagnon dans le cadre de la “légitime défense” alors même qu'elle venait de se faire casser une dent. Autre analyse du côté de l'avocate du prévenu, Me Betty Ayoun, qui a, pour sa part, tonné que la jeune femme était une “folle furieuse” et non “une blanche colombe”. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné la prévenue à six mois de prison ferme et à la révocation de huit mois de sursis relative à sa dernière condamnation. Le prévenu a quant à lui écopé de six mois ferme et de la révocation de deux mois de sursis, soit huit mois ferme.