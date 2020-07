​Prévention de la délinquance : L’appel de Manutahi à l’administration

Tahiti, le 19 juillet 2020 - Le délégué pour la prévention de la délinquance de la jeunesse, Teiva Manutahi, invite les chefs de service à collaborer avec sa délégation dans le cadre d’une action transversale mettant en œuvre l’ensemble des forces vives du Pays.



L'ancien leader politique et ex-Médiateur du Pays a présenté jeudi aux chefs de service de l’administration territoriale la feuille de route et les missions de la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Créée mi-mai, cette nouvelle entité administrative a pour mission de traduire sur le terrain la volonté commune du Pays et de l’Etat de mener des actions de prévention de la délinquance auprès des jeunes.



La délégation aura en charge de définir des "politiques publiques en faveur de la parentalité, de la promotion de la jeunesse et de la prévention des risques de délinquance des jeunes", d'intégrer et de s'appuyer sur un "observatoire de la jeunesse" pour ses missions, de "développer la prévention des risques de marginalisation et de délinquance des jeunes" ou encore d'élaborer et coordonner des "plans d’action éducative, sociale et de prévention". Elle interviendra principalement sur saisine.



En partenariat avec les services de l'Etat, elle est chargée d’"évaluer la situation des mineurs en voie de délinquance et de leur famille", proposer des actions éducatives dans le cadre de mesures ordonnées par l’autorité judiciaire et assister le gouvernement auprès du Conseil de prévention de la délinquance. Pour l'heure, la délégation est dotée d'un chef de service, d'un secrétaire, d'un adjoint responsable du bureau des stratégies et d'un responsable de la cellule d'investigation éducative.