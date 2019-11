​Près de 278 000 habitants en Polynésie

L’institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) constate le vieillissement de la population polynésienne dans le bilan démographique publié cette semaine.En 2018, la population continue d’augmenter pour atteindre 277 400 personnes résidant en Polynésie française au 31 décembre, soit un accroissement de + 0,4 %, en ralentissement. La structure de la population évolue : la part de personnes de 75 ans et plus augmente alors que celle des moins de 20 ans diminue. Cette mutation est la conséquence de l’allongement constant de la durée de vie, de la baisse de la natalité et des migrations.La structure de la population a évolué, avec une baisse significative des plus jeunes au profit des plus âgés. La part des 60 ans et plus a augmenté de 3 points sur la période 2011-2018 pour atteindre 12,8 % de la population. Cette tendance à la hausse est minimisée par la baisse de la natalité (1,8 enfant par femme) ; la part de jeunes de moins de 15 ans a donc perdu 3 points sur la même période pour atteindre 21,9 % de population polynésienne.