​Premiers entretiens d’embauche pour Décathlon

Tahiti le 4 octobre 2023 - Le futur Décathlon de Tahiti ouvre ses portes début décembre. Alors que les travaux avancent pour la construction du bâtiment, les premiers rendez-vous sont pris avec les futurs salariés de la structure.



Grosse journée pour Philippe Bouviala, le directeur du futur Décathlon de Tahiti, à la mairie de Punaauia, ce mercredi. Soixante-dix demandeurs d’emploi ont été reçus afin de trouver parmi eux les futurs salariés de l’enseigne de sport. Une journée marathon que Philippe Bouvialia va reproduire ce jeudi au Service de l’emploi. “Ce sont des gens qui ont été sélectionnés parmi les 600 CV et lettres de motivation que nous avons reçus”, expliquait-il ce mercredi entre deux entretiens. “Nous avons lu chacun des CV, établi une grille avec les postes que nous pourrions leur proposer et, au final, nous en embaucherons 40.”



C’est que les travaux de la grande firme de magasins de sport avancent vite. L’ouverture est désormais programmée pour les 6 et 7 décembre prochain et afin d’accueillir au mieux les clients, les équipes doivent être prêtes. Planning de formations et prise de connaissance des 7 000 références et des 14 000 modèles qui seront exposés dans un espace de 2 880 m2.



La grande question que tout le monde se pose concerne évidemment les prix qui seront pratiqués par l’enseigne. Philippe Bouviala explique que ces derniers “ne seront pas ceux de l’Hexagone, mais seront équivalents à ceux pratiqués en Nouvelle-Calédonie”. Les curieux peuvent donc déjà regarder ce que le Décathlon de Nouméa propose.



“L’ensemble des sports seront représentés”, affirme le gérant qui ne se risquera pas cependant dans le va’a, sport très prisé localement que la firme n’a pas développé. “L’intérêt est de vendre du Décathlon. Nous serons plus challengeant sur les offres, ce qui fera baisser les prix”, poursuit Philippe Bouviala. “Pour autant, notre volonté, ce n’est pas le monopole.”



Les futurs salariés devront être prêts dès le 23 octobre pour lancer le magasin début décembre “dans une ambiance festive et dynamique, avec des playgrounds notamment”.



Enfin, le calendrier ouvre à Décathlon les portes des Jeux olympiques puisque l’enseigne est partenaire à l’échelle nationale. “C’est nous qui allons équiper la centaine de volontaires qui seront sélectionnés pour les Jeux olympiques”, expliquait le directeur ce mercredi. “Ces Jeux seront une grande fête et il était naturel pour nous d’y participer.”