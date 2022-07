​Première étape du "SNU" terminée pour 44 jeunes polynésiens

Tahiti, le 15 juillet 2022 – Lancée le 3 juillet dernier, la première session du Service National Universel (SNU) en Polynésie française a rassemblé 44 jeunes volontaires Polynésiens de 15 à 17 ans, mobilisés pendant deux semaines pour une expérience autour de l’engagement civique.



À l’occasion de la cérémonie de clôture organisée en présence des autorités de l’État, du Pays, et des partenaires du dispositif que sont la Ligue de l’Enseignement en Polynésie française, l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ) et les communes, les jeunes ont exprimé leur vif intérêt pour ce dispositif national qui leur a permis de partager les valeurs républicaines et de renforcer leur engagement citoyen.



Durant leur séjour de cohésion, les volontaires ont réalisé de nombreuses activités, parmi lesquelles des ateliers de formation aux gestes de premiers secours, de sensibilisation à la sécurité routière, à la cybercriminalité et à la toxicomanie, une action éco-citoyenne de nettoyage d’une plage à Mahina, la participation à la Journée Défense et Mémoire, des échanges avec le directeur de l’Office National des Combattants et Victimes de Guerre de Polynésie française, des activités sportives et solidaires avec notamment la préparation et la distribution de repas pour les personnes dans le besoin et enfin la participation aux festivités du 14 juillet, aux côtés des différents services et forces mobilisés à l’occasion de la Fête Nationale.



À l’issue de leur séjour, beaucoup de volontaires se sont dit satisfaits d’avoir participé à ces nombreux temps d’apprentissages et d’échanges, qui ont parfois constitué des défis personnels. Cette expérience a en effet permis aux jeunes de dépasser certaines appréhensions, que ce soit en matière d’intégration dans un groupe ou d’éloignement avec leur famille, voire de découvrir de nouveaux horizons professionnels. Les 44 jeunes s’engageront prochainement dans la seconde étape de leur engagement qui consistera en une mission d'intérêt général d'une durée de 84 heures que certains commenceront dès la semaine prochaine.