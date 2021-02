Tahiti, le 11 février 2021 – A Ti'a i Mua et O oe to oe rima ont déposé jeudi trois préavis de grève dans les filiales de l'OPT : Fare Rata, Onati et Vini Distribution.



Les confédérations syndicales A Ti'a i Mua et O oe to oe Rima ont déposé jeudi trois préavis de grève dans les filiales de l'Office des postes et télécommunications (OPT) : Fare Rata, Onati et Vini Distribution. Les trois préavis -visant notamment les sièges des sociétés, l'ensemble des sites et des boutiques Vini- comportent une quinzaine de points de revendications. Le premier d'entre eux, commun aux trois préavis, porte sur "l'annulation de l'augmentation de plus de 100 000 Fcfp/mois (rétroactif sur 2020 et 2019) des directeurs de Fare Rata !" et précise "Fare Rata étant déficitaire, il a été demandé aux filiales du groupe OPT de faire des sacrifices pour la renflouer". Les préavis indiquent que dans le cas où aucun accord ne pourrait être trouvé, la grève deviendrait effective à compter du mercredi 17 février à 0 heures pour une durée indéterminée.



Du côté de la direction, on indique que les négociations vont être engagées et on explique que "l'augmentation" visée par les préavis correspond à la revalorisation salariale de cadres de l'OPT, qui ont été promus à des postes de directions à Fare Rata au moment de la réorganisation du groupe. La direction de l'OPT qui constate également la coïncidence du dépôt de ces préavis avec la période des élections professionnelles au sein des sociétés du groupe…