​Polynésie et Calédonie : Deux économies, deux dépendances

Les aides massives de l’État et un faible endettement peuvent expliquer les réticences actuelles du gouvernement central à accéder aux demandes du Pays en matière de soutien. L’IEOM note en effet que les versements de l’État sont "une ressource essentielle dans les finances" des deux territoires, avec notamment 188 milliards pour la Polynésie et 165 pour nos voisins calédoniens. Des montants significatifs qui "représentent 41% des ressources publiques totales en Polynésie française et 29% en Nouvelle-Calédonie". La Polynésie est ainsi friande des dotations et des aides indirectes de l’État. En 2018, les entreprises polynésiennes ont ainsi obtenu 33 milliards de défiscalisation nationale, soit 2,5 fois plus que leurs homologues calédoniennes. Bonne élève pour obtenir le soutien de l’État et obtenir l’obole à Paris, la Polynésie est assurément moins douée pour développer ses ressources propres et faire jouer son autonomie fiscale. En effet, "la Nouvelle-Calédonie (…) s’appuie sur davantage de recettes fiscales (38,5% du total contre 22% en Polynésie française) et de cotisations sociales (25% de ses ressources contre 19% en Polynésie française)". L’appel à la solidarité nationale passe donc avant une réflexion territoriale.