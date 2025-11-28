Tahiti Infos

​Policier blessé : le prévenu fait appel


Tahiti, le 8 décembre 2025 – L'homme qui avait blessé un policier lors d'un contrôle à Papeete a fait appel de sa condamnation à six ans de prison ferme.

Le 15 octobre dernier, un homme de 31 ans a commis un délit de fuite lors d'un contrôle routier à Papeete. L'individu avait percuté un policier alors qu'il prenait la fuite. Dans sa voiture, retrouvée abandonnée, les forces de l'ordre de l'ice, du paka, du matériel de conditionnement, deux téléphones ainsi que les papiers d'identité du conducteur qui avait finalement été interpellé.

Los de son procès pour refus d'obtempérer aggravé, violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, conduite sans permis en récidive, délit de fuite et détention de stupéfiants, le trentenaire avait expliqué qu'il avait "paniqué" mais qu'il n'avait pas voulu blesser le policier. Il avait été condamné à la conséquente peine de six ans de prison ferme assortis du maintien en détention dont il a donc décidé de faire appel.

