​Plus de 120 gendarmes mobilisés pour la Saint-Sylvestre

Tahiti, le 28 décembre 2023 – Les forces de gendarmerie promettent le déploiement de 120 militaires sur les routes pour la Saint-Sylvestre dans le cadre d’opérations de répression contre les infractions graves.



Après les opérations de contrôle routier conduites durant le long week-end de Noël, et dans le cadre d’une intensification des contrôles routiers annoncés par le haut-commissariat, la gendarmerie de Polynésie française prévoit le déploiement de 120 militaires sur les routes pour la soirée de la Saint-Sylvestre, dimanche.



Comme l’indique la Gendarmerie nationale sur sa page Facebook mercredi plusieurs centaines de véhicules ont été contrôlés à Noël par les militaires engagés sur le terrain. Lors de ces opérations, 282 infractions au code de la route ont été constatées, notamment 98 infractions graves génératrices d'accidents, dans lesquelles on retrouve 12 procédures pour conduite sous l'empire d'état alcoolique, quatre conduites ayant fait usage de stupéfiants, dix procédures pour conduite sans permis de conduire, 22 usagers de la route qui ne portaient par de ceinture et onze verbalisations pour non port de casque de sécurité.